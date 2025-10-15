Après-midi jeux de société salle polyvalente Cosges
Après-midi jeux de société salle polyvalente Cosges dimanche 1 mars 2026.
Après-midi jeux de société
salle polyvalente rue du Village Cosges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Après-midi jeux de société ouverte à tous !
Venez jouer en famille ou entre amis
Nombreux jeux disponibles ; apportez aussi vos jeux. .
salle polyvalente rue du Village Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 83 50 31 crac.cosges@free.fr
