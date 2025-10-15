Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi jeux de société salle polyvalente Cosges

Après-midi jeux de société salle polyvalente Cosges dimanche 1 mars 2026.

Après-midi jeux de société

salle polyvalente rue du Village Cosges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Après-midi jeux de société ouverte à tous !
Venez jouer en famille ou entre amis
Nombreux jeux disponibles ; apportez aussi vos jeux.   .

salle polyvalente rue du Village Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 83 50 31  crac.cosges@free.fr

