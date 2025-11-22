Après-midi Jeux de société Courchaton

Après-midi Jeux de société

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

L’association COURCHATON EN FETE vous propose une après-midi jeux de société.

Venez avec vos jeux et faites les découvrir !!

Gratuit, ouvert à tous.

Repas payant sur inscription. .

