Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi Jeux de société Courchaton

Après-midi Jeux de société Courchaton samedi 22 novembre 2025.

Après-midi Jeux de société

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :
2025-11-22

L’association COURCHATON EN FETE vous propose une après-midi jeux de société.
Venez avec vos jeux et faites les découvrir !!
Gratuit, ouvert à tous.
Repas payant sur inscription.   .

salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 40 20 27 

English : Après-midi Jeux de société

German : Après-midi Jeux de société

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi Jeux de société Courchaton a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL