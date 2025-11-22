Après-midi Jeux de société Courchaton
salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
L’association COURCHATON EN FETE vous propose une après-midi jeux de société.
Venez avec vos jeux et faites les découvrir !!
Gratuit, ouvert à tous.
Repas payant sur inscription. .
salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 40 20 27
L’événement Après-midi Jeux de société Courchaton a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL