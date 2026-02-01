Après-midi jeux de société Médiathèque ludothèque intercommunale Delme
Après-midi jeux de société
Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme Moselle
Petits et grands joueurs sont attendus pour une après-midi conviviale où les pions, les cartes, la rapidité, la ruse, l’intelligence et la chance seront de partie ! Venez vous amuser !
(Animation gratuite, tout public, sur inscription.)Tout public
Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91 mediathequededelme@orange.fr
Young and old alike are invited to join us for a fun-filled afternoon of pawns, cards, speed, cunning, intelligence and luck! Come and join in the fun!
(Free entertainment, open to all, registration required)
