Après-midi jeux de société Médiathèque ludothèque intercommunale Delme

Après-midi jeux de société

Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Petits et grands joueurs sont attendus pour une après-midi conviviale où les pions, les cartes, la rapidité, la ruse, l’intelligence et la chance seront de partie ! Venez vous amuser !

(Animation gratuite, tout public, sur inscription.)Tout public

Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91 mediathequededelme@orange.fr

Young and old alike are invited to join us for a fun-filled afternoon of pawns, cards, speed, cunning, intelligence and luck! Come and join in the fun!

(Free entertainment, open to all, registration required)

