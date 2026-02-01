Après midi Jeux de Société Dimanche Chaud les jeux ! Cholet

Après midi Jeux de Société Dimanche Chaud les jeux !

65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22 18:30:00

2026-02-22

Après-midi Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).

Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux ! .

65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me

