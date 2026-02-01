Après midi Jeux de Société Dimanche Chaud les jeux ! Cholet
Après midi Jeux de Société Dimanche Chaud les jeux ! Cholet dimanche 22 février 2026.
Après midi Jeux de Société Dimanche Chaud les jeux !
65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 18:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Après-midi Jeux de Société pour tous les niveaux (famille, initié, expert, jeux d’ambiance..).
Venez seul ou en bande, tout le monde est intégré aux tables de jeux ! .
65 avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après midi Jeux de Société Dimanche Chaud les jeux ! Cholet a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Choletais