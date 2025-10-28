Après-midi jeux de société Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Après-midi jeux de société Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mardi 28 octobre 2025.

Après-midi jeux de société

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 17:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Annelyse Choin et sa ludothèque mobile être et jouer s’installent à la médiathèque pour un après-midi jeux de société.

Annelyse Choin et sa ludothèque mobile être et jouer s’installent à la médiathèque pour un après-midi jeux de société. Pour toute la famille. Dès 3 ans. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Après-midi jeux de société

Annelyse Choin and her mobile toy library « être et jouer » set up shop at the multimedia library for an afternoon of board games.

German : Après-midi jeux de société

Annelyse Choin und ihre mobile Ludothek « être et jouer » richten sich in der Mediathek für einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen ein.

Italiano :

Annelyse Choin e la sua ludoteca mobile « être et jouer » saranno presenti alla biblioteca multimediale per un pomeriggio di giochi da tavolo.

Espanol :

Annelyse Choin y su ludoteca móvil « être et jouer » estarán en la biblioteca multimedia para una tarde de juegos de mesa.

L’événement Après-midi jeux de société Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge