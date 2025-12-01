Après-midi jeux de société en famille (à partir de 6 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Envie de jouer ? Dans une ambiance conviviale des bibliothécaires vous expliqueront des règles de jeux et pourront également jouer avec vous et vos enfants.

Mercredi 18 février à 15h à la médiathèque Virginia Woolf Après-midi jeux de société : venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une après-midi familiale, dès 6 ans.

Un mercredi après-midi par mois, venez vous amuser avec vos enfants, dès 6 ans.

Le mercredi 18 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR