Après-midi Jeux de société Espace Culturel du Roëlan Erdeven

Après-midi Jeux de société

Espace Culturel du Roëlan 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

2026-03-15

Vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux pour toute la famille? Cet après-midi organisé par l’amicale d’Erdeven vous permettra de tester des jeux pour tous les âges.

Un espace restauration vous proposera le goûter et une boutique tenue par la Tanière du Poulpe vous permettra de repartir avec vos coups de coeur ludiques. .

Espace Culturel du Roëlan 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

