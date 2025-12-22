APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ, Esclanèdes

APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Salle Communale Esclanèdes Lozère

Début : 2026-01-25 15:00:00

2026-01-25

Rejoignez le foyer rural à la salle communale à partir de 15h pour un moment de convivialité autour de jeux de société (apportez vos jeux) pour les enfants et les adultes. Galette offerte par le foyer rural, buvette sur place. Gratuit.

Salle Communale Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie mlaure48.richard@gmail.com

English :

Join the Foyer Rural at the Salle Communale from 3pm for a friendly get-together with board games (bring your own) for children and adults. Galette offered by the foyer rural, refreshments on site. Free admission.

