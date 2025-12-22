APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ, Esclanèdes
APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ, Esclanèdes dimanche 25 janvier 2026.
APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Salle Communale Esclanèdes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Rejoignez le foyer rural à la salle communale à partir de 15h pour un moment de convivialité autour de jeux de société (apportez vos jeux) pour les enfants et les adultes. Galette offerte par le foyer rural, buvette sur place. Gratuit.
Salle Communale Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie mlaure48.richard@gmail.com
English :
Join the Foyer Rural at the Salle Communale from 3pm for a friendly get-together with board games (bring your own) for children and adults. Galette offered by the foyer rural, refreshments on site. Free admission.
