Après midi jeux de société et ateliers créatifs Rue Jacques Beaumont Montendre

Après midi jeux de société et ateliers créatifs

Rue Jacques Beaumont Centre Culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Après-midi deux de société, ateliers créatifs suivi d’un goûter. Au profit du téléthon.

.

Rue Jacques Beaumont Centre Culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 33 25

English :

Afternoon of two board games, creative workshops followed by a snack. In aid of the telethon.

German :

Nachmittags zwei Gesellschaftsspiele, kreative Workshops, gefolgt von einem Imbiss. Zu Gunsten des Telethon.

Italiano :

Pomeriggio con due giochi da tavolo, laboratori creativi e merenda. A favore di Telethon.

Espanol :

Tarde de dos juegos de mesa, talleres creativos seguidos de una merienda. A beneficio del telemaratón.

L’événement Après midi jeux de société et ateliers créatifs Montendre a été mis à jour le 2025-11-19 par Offices de Tourisme de Jonzac