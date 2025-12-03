Après midi jeux de société et ateliers créatifs Rue Jacques Beaumont Montendre
Après midi jeux de société et ateliers créatifs Rue Jacques Beaumont Montendre mercredi 3 décembre 2025.
Après midi jeux de société et ateliers créatifs
Rue Jacques Beaumont Centre Culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Après-midi deux de société, ateliers créatifs suivi d’un goûter. Au profit du téléthon.
.
Rue Jacques Beaumont Centre Culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 33 25
English :
Afternoon of two board games, creative workshops followed by a snack. In aid of the telethon.
German :
Nachmittags zwei Gesellschaftsspiele, kreative Workshops, gefolgt von einem Imbiss. Zu Gunsten des Telethon.
Italiano :
Pomeriggio con due giochi da tavolo, laboratori creativi e merenda. A favore di Telethon.
Espanol :
Tarde de dos juegos de mesa, talleres creativos seguidos de una merienda. A beneficio del telemaratón.
L’événement Après midi jeux de société et ateliers créatifs Montendre a été mis à jour le 2025-11-19 par Offices de Tourisme de Jonzac