Après-midi jeux de société et goûter participatif Médiathèque Jules Verne Belle-Église

Après-midi jeux de société et goûter participatif Médiathèque Jules Verne Belle-Église samedi 4 octobre 2025.

Après-midi jeux de société et goûter participatif Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Jules Verne Oise

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !

De nombreux jeux de société seront mis à votre disposition et vous pourrez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir.

Pour le goûter nous comptons sur votre contribution gourmande : boisson, gâteau, cookies, tartes…

Médiathèque Jules Verne 8 Rue des Ecoles, 60540 Belle-Église, France Belle-Église 60540 Oise Hauts-de-France 0344034869 https://jverne-belleeglise.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio@belle-eglise.fr »}]

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !

@canva @adh