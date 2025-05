Après-midi Jeux de Société et Jeux Géants – Verne Lapte, 24 mai 2025 15:00, Lapte.

Haute-Loire

Après-midi Jeux de Société et Jeux Géants Verne 26 Route du Betz Lapte Haute-Loire

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

L’association des parents d’élèves vous invite à un moment convivial dans le préau de l’école ! Ouvert à tous petits et grands, en famille ou entre amis ! Des jeux pour tous les âges. Animé avec la complicité de Faustine Les Trésors de Griottine.

Verne 26 Route du Betz

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24

English :

The parents? association invites you to a convivial moment in the school playground! Open to all young and old, families and friends! Games for all ages. Hosted with the complicity of Faustine? Les Trésors de Griottine.

German :

Die Elternvereinigung lädt Sie zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Schulhof ein! Offen für alle ? groß und klein, mit der Familie oder mit Freunden! Spiele für alle Altersgruppen. Moderiert mit der Unterstützung von Faustine ? Les Trésors de Griottine.

Italiano :

L’associazione dei genitori vi invita a un momento di convivialità nel cortile della scuola! Aperto a tutti, grandi e piccini, con la famiglia o con gli amici! Giochi per tutte le età. Organizzato con l’aiuto di Faustine ? Les Trésors de Griottine.

Espanol :

La asociación de padres te invita a un encuentro amistoso en el patio del colegio Abierto a todos: jóvenes y mayores, en familia o con amigos Juegos para todas las edades. Organizado por Faustine ? Les Trésors de Griottine.

