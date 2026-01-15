Après-midi jeux de société et Troc ton jeu Salle des fêtes La Chapelle-Longueville

Après-midi jeux de société et Troc ton jeu

Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville

8 février 2026, 14h

17h

2026-02-08

La salle des fêtes de Saint-Just accueille, le dimanche 8 février de 14h à 17h, un après-midi jeux de société ouvert à tous. Cet événement convivial s’adresse à tous les âges et invite à partager un moment ludique en famille ou entre amis. Les jeux sont prêtés par l’association Jeux à volonté de Vernon et l’animation est assurée par Sébastien et Bryan. Une buvette sera proposée sur place. L’entrée est gratuite et sans inscription.

Dans le cadre de cet après-midi, l’animation Troc ton jeu permet de donner une seconde vie à vos jeux de société. Il suffit d’apporter un jeu complet et en bon état pour l’échanger contre un autre parmi ceux disponibles. Il est possible de déposer et de repartir avec plusieurs jeux. Les personnes ne disposant pas de jeu peuvent également participer en faisant un don. .

Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville 27950

