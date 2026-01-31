Après-midi jeux de société

salle des fêtes Fallon Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le club des couturières de Fallon vous propose un après-midi jeux de société. Pâtisseries et boissons offerts. Réservation conseillée avant le 13 avril. .

salle des fêtes Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 91 32 52

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English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Fallon a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL