Après-midi jeux de société Fallon
Après-midi jeux de société Fallon vendredi 17 avril 2026.
Après-midi jeux de société
salle des fêtes Fallon Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Le club des couturières de Fallon vous propose un après-midi jeux de société. Pâtisseries et boissons offerts. Réservation conseillée avant le 13 avril. .
salle des fêtes Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 91 32 52
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Fallon a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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