Après-midi jeux de société Ferrières-en-Gâtinais

Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Après-midi jeux de société
Venez passer un superbe moment de partage et découvrez des jeux de société pas comme les autres ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Afternoon of board games
