Après-midi jeux de société Feuguerolles-Bully

Après-midi jeux de société

1 Place de l'Église Feuguerolles-Bully

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Le mercredi 5 novembre prochain de 14h à 17h, nous invitons une dizaine de joueurs (12 personnes maxi) à passer l’après-midi au Club. Alors, âgés de 7 à 11 ans, venez vous inscrire pour participer à ce temps d’échange intergénérationnel, et faire partie de la team Médiathèque , venez jouer avec nous, expliquer les règles à de nouveaux joueurs et découvrir de nouveaux jeux… .

1 Place de l’Église Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 2 31 26 01 68 mediatheque.feuguerolles-bully@orange.fr

English : Après-midi jeux de société

The Feuguerolles-Bully media library is joining forces with the Club de l’Amitié for an afternoon of board games.

On Wednesday November 5, from 2pm to 5pm, we invite a dozen or so players (12 people maximum) to spend the afternoon at the Club.

German : Après-midi jeux de société

Die Mediathek von Feuguerolles-Bully schließt sich dem Club de l’Amitié an, um einen Nachmittag lang Gesellschaftsspiele zu spielen.

Am Mittwoch, den 5. November von 14:00 bis 17:00 Uhr laden wir ein Dutzend Spieler (max. 12 Personen) ein, den Nachmittag im Club zu verbringen.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Feuguerolles-Bully si unisce al Club de l’Amitié per un pomeriggio di giochi da tavolo.

Mercoledì 5 novembre, dalle 14.00 alle 17.00, invitiamo una decina di giocatori (massimo 12 persone) a trascorrere il pomeriggio al Club.

Espanol :

La mediateca Feuguerolles-Bully se une al Club de l’Amitié para una tarde de juegos de mesa.

El miércoles 5 de noviembre, de 14.00 a 17.00 horas, invitamos a una decena de jugadores (12 personas como máximo) a pasar la tarde en el Club.

