Après-midi jeux de société Brin de Ficelle Fontannes

Après-midi jeux de société

Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez découvrir en exclusivité les nouveaux jeux de la ludothèque !

.

Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 94 brindeficelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the library’s new games!

L’événement Après-midi jeux de société Fontannes a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne