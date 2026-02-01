Après-midi jeux de société Brin de Ficelle Fontannes
Après-midi jeux de société Brin de Ficelle Fontannes samedi 28 février 2026.
Après-midi jeux de société
Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Haute-Loire
Début : 2026-02-28 14:00:00
2026-02-28
Venez découvrir en exclusivité les nouveaux jeux de la ludothèque !
Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 94 brindeficelle@orange.fr
English :
Come and discover the library’s new games!
