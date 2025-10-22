Après-midi jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne

Après-midi jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne mercredi 22 octobre 2025.

Après-midi jeux de société

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Après-midi jeux de société à Gavray-sur-Sienne. .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96

English : Après-midi jeux de société

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi jeux de société Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-09 par Coutances Tourisme