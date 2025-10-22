Après-midi jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne
Après-midi jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne mercredi 22 octobre 2025.
Après-midi jeux de société
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Après-midi jeux de société à Gavray-sur-Sienne. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96
English : Après-midi jeux de société
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi jeux de société Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-09 par Coutances Tourisme