Après-midi Jeux de société Gençay

Après-midi Jeux de société

Après-midi Jeux de société Gençay samedi 28 mars 2026.

Après-midi Jeux de société

Salle du château d’eau Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Jeux de société   .

Salle du château d’eau Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   apecollegegencay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Jeux de société

L’événement Après-midi Jeux de société Gençay a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou