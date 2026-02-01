Après-midi jeux de société Gouville-sur-Mer
Après-midi jeux de société Gouville-sur-Mer mercredi 25 février 2026.
Après-midi jeux de société
6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Après-midi jeux de société. Tout public .
6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-30 par Coutances Tourisme