Après-midi jeux de société Hattigny

Après-midi jeux de société
23 place de la mairie salle communale Hattigny Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Venez jouer en famille ou entre amis pour partager un moment de convivialité de manière ludique. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! Un tournoi de Uno sera organisé. Venez tenter votre chance et défier les autres participants pour remporter l’un des 3 lots (à partir de 6 ans). Restauration sucrée et buvette sur place. Entrée payante au profit des écoles. Réservation obligatoire par téléphone.Tout public
23 place de la mairie salle communale Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 6 14 72 64 77
English :
Come and play with family and friends to share a moment of fun and conviviality. There’s no age limit to having fun! A Uno tournament will be organized. Come and try your luck and challenge the other participants to win one of 3 prizes (from 6 years). Snacks and refreshments on site. Admission charged in aid of schools. Reservations required by telephone.
