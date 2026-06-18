Après-midi jeux de société EPN Hauteville-sur-Mer
Après-midi jeux de société EPN Hauteville-sur-Mer mercredi 5 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Après-midi jeux de société
EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Après-midi jeux de société à l’Espace Public Numérique d’Hauteville-sur-Mer. .
EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 61 67 16 34
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme
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