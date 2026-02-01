Après-midi Jeux de Société Héry

Après-midi Jeux de Société

Le Dimanche 8 Février, l’association Héry Nièvre Patrimoine invite tous les jeunes et les moins jeunes passer une après-midi conviviale autour de divers Jeux de Société. L’évènement aura lieu à la Salle des Fêtes de Héry (58800) entre 14 et 19h. L’association apporte de nombreux jeux mais vous pouvez aussi venir avec les vôtres si vous souhaitez en faire profiter les autres. Une buvette et un stand crêpes et gâteaux seront sur place. .

Salle des fêtes de Héry. Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 66 26 socat.yannick.hnp@orange.fr

