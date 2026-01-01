Après-midi jeux de société Salle des fêtes Hostun

Après-midi jeux de société

Salle des fêtes Route de Rochefort Hostun Drôme

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-31

Le temps d’un après-midi, la salle des fêtes se transforme en un immense terrain de jeu. Des jeux rapides, des jeux de réflexion, des jeux d’ambiance, des jeux pour les plus petits comme pour les plus grands… il y en aura pour tous les goûts !

Salle des fêtes Route de Rochefort Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoleshostun@gmail.com

English :

For one afternoon, the village hall is transformed into a huge playground. Fast-paced games, brain-teasers, atmospheric games, games for young and old alike? there’ll be something for everyone!

