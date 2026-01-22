Après-midi jeux de société Salle Polyvalente Île-Tudy
Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
On vous attend nombreux et nombreuses pour venir jouer à la salle polyvalente, et passer un dimanche de convivialité et de rires toutes générations confondues.
Apportez vos jeux, parlez en à vos amis !
Organisé par l’APE de l’école de l’Île-Tudy en collaboration avec l’association L’Île aux idées . .
Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne
