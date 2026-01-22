Après-midi jeux de société Salle Polyvalente Île-Tudy

Après-midi jeux de société

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

On vous attend nombreux et nombreuses pour venir jouer à la salle polyvalente, et passer un dimanche de convivialité et de rires toutes générations confondues.

Apportez vos jeux, parlez en à vos amis !

Organisé par l’APE de l’école de l’Île-Tudy en collaboration avec l’association L’Île aux idées . .

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

