APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

Avenue de Roujan Margon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Vous êtes invités chaleureusement à venir passer une après-midi découverte de jeux de société et coin jeunes enfants à la salle polyvalente de Margon. Apportez vos jeux, découvrez en de nouveaux ! Buvette Restauration Café , thé tisane, boissons enfants, crêpes. Tombola de l’Avent Gagnez votre calendrier artisanal !

.

Avenue de Roujan Margon 34320 Hérault Occitanie +33 6 25 55 63 80 ape.margon34320@gmail.com

English :

You’re warmly invited to come and spend an afternoon discovering board games and children’s corners at Margon’s Salle Polyvalente. Bring your own games and discover new ones! Refreshments: Coffee, tea, herbal tea, children’s drinks, crêpes. Advent raffle: Win your own handmade calendar!

German :

Sie sind herzlich eingeladen, einen Nachmittag in der Mehrzweckhalle von Margon zu verbringen, an dem Sie Gesellschaftsspiele und Kleinkinderspiele entdecken können. Bringen Sie Ihre Spiele mit und entdecken Sie neue! Getränke und Speisen: Kaffee, Tee, Kräutertee, Getränke für Kinder, Crêpes. Advents-Tombola: Gewinnen Sie Ihren selbstgemachten Kalender!

Italiano :

Siete caldamente invitati a trascorrere un pomeriggio alla scoperta dei giochi da tavolo e dei giochi per bambini presso la sala polivalente Margon. Portate i vostri giochi e scopritene di nuovi! Rinfresco: caffè, tè, tisane, bevande per bambini, crêpes. Lotteria dell’Avvento: vinci il tuo calendario fatto a mano!

Espanol :

Le invitamos a pasar una tarde descubriendo juegos de mesa y juegos infantiles en la sala polivalente Margon. Traiga sus propios juegos y descubra otros nuevos Refrescos: café, té, infusiones, bebidas para niños, crêpes. Sorteo de Adviento: ¡Gane su propio calendario hecho a mano!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE Margon a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT AVANT-MONTS