Après-midi Jeux de société, La Ruelle, Ségur-le-Château

Après-midi Jeux de société Dimanche 15 mars, 15h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Début : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

Fred vous invite à plonger dans un univers rempli de jeux pour tous les âges ! Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, venez passer un moment fun et convivial.

Au programme :

Des jeux aux règles accessibles pour s’amuser tout de suite

Des jeux d’ambiance pour rigoler à coup sûr

Des jeux experts pour les vétérans du plateau

Des parties rapides ou plus stratégiques, selon vos envies

Bref, il y en aura pour tous les goûts…

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Venez jouer seul, en famille ou entre amis. jeux de société famille