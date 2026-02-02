APRES MIDI JEUX DE SOCIETE La Teste-de-Buch
APRES MIDI JEUX DE SOCIETE La Teste-de-Buch jeudi 19 février 2026.
Un temps à passer en famille ou entre amis pour découvrir les jeux de société disponibles à La Biblio et s’amuser follement !
Dès 6 ans, adultes et enfants
Accès libre
☎️ 05 57 52 41 22
✉️ bibliotheque@latestedebuch.fr .
6 Rue du Chemin des Dames La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’événement APRES MIDI JEUX DE SOCIETE La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-01-30 par OT La Teste-de-Buch