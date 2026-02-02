APRES MIDI JEUX DE SOCIETE La Teste-de-Buch

APRES MIDI JEUX DE SOCIETE La Teste-de-Buch jeudi 19 février 2026.

6 Rue du Chemin des Dames La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-02-19
2026-02-19

Un temps à passer en famille ou entre amis pour découvrir les jeux de société disponibles à La Biblio et s’amuser follement !

Dès 6 ans, adultes et enfants

Accès libre

Renseignements

☎️ 05 57 52 41 22

✉️ bibliotheque@latestedebuch.fr   .

6 Rue du Chemin des Dames La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

