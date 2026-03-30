Après midi jeux de société

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Envie de partager un moment ludique et convivial ?

La Biblio vous invite à une animation jeux de société ouverte à toutes et tous ! Jeux de réflexion, de stratégie, de coopération ou de rapidité il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Que vous soyez joueur débutant ou passionné, venez découvrir de nouveaux jeux, relever des défis et passer un bon moment en famille ou entre amis.

Dès 7 ans

12 personnes max. .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Après midi jeux de société

L’événement Après midi jeux de société La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch