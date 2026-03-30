Après midi jeux de société La Teste-de-Buch
Après midi jeux de société La Teste-de-Buch mercredi 8 avril 2026.
Après midi jeux de société
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Envie de partager un moment ludique et convivial ?
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Dès 7 ans
12 personnes max. .
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Après midi jeux de société
L’événement Après midi jeux de société La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch
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