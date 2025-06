Après midi jeux de société Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin 8 juillet 2025 14:00

Dordogne

Après midi jeux de société Médiathèque 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-08 17:00:00

Date(s) :

2025-07-08

A partir de 8 ans avec accompagnant. La ludothèque en itinérance à la médiathèque de Lamonzie-St-Martin.

A partir de 8 ans avec accompagnant. La ludothèque en itinérance à la médiathèque de Lamonzie-St-Martin.

Entrée gratuite sur inscription auprès de la ludothèque . .

Médiathèque 16 avenue de Bergerac

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

English : Après midi jeux de société

Ages 8 and up with accompanying adult. The toy library travels to the Lamonzie-St-Martin media library.

German : Après midi jeux de société

Ab 8 Jahren mit Begleitperson. Die Ludothek auf Wanderschaft in der Mediathek von Lamonzie-St-Martin.

Italiano :

Per bambini a partire dagli 8 anni con un adulto accompagnatore. La ludoteca si sposta presso la mediateca di Lamonzie-St-Martin.

Espanol : Après midi jeux de société

Para niños a partir de 8 años acompañados de un adulto. La ludoteca se desplaza a la mediateca de Lamonzie-St-Martin.

L’événement Après midi jeux de société Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides