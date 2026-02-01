Après-midi jeux de société

Bibliothèque de Laz Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Après-midi jeux de société le mercredi 18 février de 14h à 17h à la bibliothèque de Laz

Renseignements: 02 98 26 26 22

> pour tous .

Bibliothèque de Laz Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 26 26 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Laz a été mis à jour le 2026-02-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou