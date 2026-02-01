Après-midi jeux de société Laz
Bibliothèque de Laz Laz Finistère
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Après-midi jeux de société le mercredi 18 février de 14h à 17h à la bibliothèque de Laz
Renseignements: 02 98 26 26 22
> pour tous .
Bibliothèque de Laz Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 26 26 22
