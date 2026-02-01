Après-midi jeux de société Bibliothèque Le Folgoët

Après-midi jeux de société

Bibliothèque 4 Place Ty An Holl Le Folgoët Finistère

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

La bibliothèque propose une après-midi dédiée aux jeux de société, placée sous le signe de la convivialité et du partage. Ouvert à tous, cet événement s’adresse aussi bien aux joueurs débutants qu’aux plus aguerris, aux enfants comme aux adultes. Jeux d’ambiance, de réflexion ou coopératifs permettront de se retrouver autour du plaisir de jouer ensemble, d’échanger et de découvrir de nouveaux jeux. Les jeux sont mis à disposition sur place, mais chacun peut également apporter les siens. L’animation se conclura par un goûter. Accès libre, sans réservation. .

Bibliothèque 4 Place Ty An Holl Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65

