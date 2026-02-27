Après-midi Jeux de société Lédat
Après-midi Jeux de société Lédat dimanche 1 mars 2026.
Après-midi Jeux de société
Salle des fêtes, Le bourg Lédat Lot-et-Garonne
Gratuit
2026-03-01
2026-03-01
2026-03-01
Venez seul ou accompagnés jouer aux jeux de société le temps d’une après-midi !
L’occasion pour vous de découvrir des jeux que vous ne connaissez pas, de vous distraire et ceci dans un ambiance décontractée.
Salle des fêtes, Le bourg Lédat 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 57 93 74 celine.ctr47@gmail.com
English : Après-midi Jeux de société
Come and play board games for an afternoon, alone or with friends!
This is your chance to discover new games and have fun in a relaxed atmosphere.
