Après-midi Jeux de société Lédat

Après-midi Jeux de société

Salle des fêtes, Le bourg Lédat Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Venez seul ou accompagnés jouer aux jeux de société le temps d’une après-midi !

L’occasion pour vous de découvrir des jeux que vous ne connaissez pas, de vous distraire et ceci dans un ambiance décontractée.

Salle des fêtes, Le bourg Lédat 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 57 93 74 celine.ctr47@gmail.com

English : Après-midi Jeux de société

Come and play board games for an afternoon, alone or with friends!

This is your chance to discover new games and have fun in a relaxed atmosphere.

