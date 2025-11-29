Après midi Jeux de société Médiathèque Les Rousses
Après midi Jeux de société
Médiathèque 164 Rue Pasteur Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 15:15:00
2025-11-29
De 14h à 15h15, atelier type Street Art, crée ton personnage déjanté sur planchette en bois, Tout public à partir de 7 ans, il est préférable de réserver
De 15h30 à 16h30 création de badges pour offrir ou pour décorer
Tout public à partir de 5 ans, il est préférable de réserver. .
Médiathèque 164 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@mairielesrousses.fr
