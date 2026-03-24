Après-midi jeux de société Locminé
Après-midi jeux de société Locminé mercredi 15 avril 2026.
Après-midi jeux de société
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez découvrir des jeux de société en famille ou entre amis et passer un moment de convivialité ludique !
Animé par Lucie Robit Anim’ tes jeux. Sur inscription. A partir de 6 ans. En présence d’un adulte. Entre 14h30 et 17h30 auditorium .
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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English :
L’événement Après-midi jeux de société Locminé a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE