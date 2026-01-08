Après-midi jeux de société Médiathèque Louverné
Après-midi jeux de société Médiathèque Louverné samedi 28 février 2026.
Après-midi jeux de société
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Début : 2026-02-28 13:30:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Venez jouer à la Médiathèque le temps d'un après-midi, en partenariat avec l'association Attrap'Jeux de Louverné. Entrée libre.
+33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
English :
Come and play at the Médiathèque for an afternoon, in partnership with the Attrap?Jeux association from Louverné. Free admission.
