Après-midi jeux de société Médiathèque Louverné

Après-midi jeux de société

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 13:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez jouer à la Médiathèque le temps d’un après-midi, en partenariat avec l’association Attrap’Jeux de Louverné. Entrée libre.

Venez jouer à la Médiathèque le temps d’un après-midi, en partenariat avec l’association Attrap’Jeux de Louverné. Entrée libre. .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play at the Médiathèque for an afternoon, in partnership with the Attrap?Jeux association from Louverné. Free admission.

L’événement Après-midi jeux de société Louverné a été mis à jour le 2026-01-08 par LAVAL TOURISME