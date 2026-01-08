Après-midi jeux de société Médiathèque Louverné
Après-midi jeux de société Médiathèque Louverné mercredi 8 avril 2026.
Après-midi jeux de société
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Début : 2026-04-08 16:00:00
fin : 2026-04-08 18:00:00
2026-04-08
Accompagnés par une bibliothécaire, venez découvrir une sélection de jeux à la médiathèque !
Tout public à partir de 7 ans. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
English :
Accompanied by a librarian, come and discover a selection of games at the multimedia library!
For all ages 7 and up. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr
