Après-midi jeux de société Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Venez vous rencontrer entre habitant.e.s du quartier autour de jeux de société : scrabble, jeux de cartes, jeux de plateau… Vous pouvez également venir avec votre jeux préféré pour le faire découvrir aux autres !

Du mercredi 03 décembre 2025 au mercredi 29 juillet 2026 :

mercredi

de 16h00 à 18h00

Fermé du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR