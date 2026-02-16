Après-midi jeux de société Mayac
dimanche 22 février 2026
Après-midi jeux de société
Salle de la mairie Mayac Dordogne
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Des jeux pour enfants et adultes seront à votre disposition. Vous pouvez aussi venir avec vos propres jeux.
Vente de boissons, vous pouvez aussi amener un petit quelque chose à grignoter. .
Salle de la mairie Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 49 84
