Après-midi jeux de société Mayac dimanche 22 février 2026.

Salle de la mairie Mayac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Des jeux pour enfants et adultes seront à votre disposition. Vous pouvez aussi venir avec vos propres jeux.
Vente de boissons, vous pouvez aussi amener un petit quelque chose à grignoter.   .

Salle de la mairie Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 95 49 84 

