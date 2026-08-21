Après-midi jeux de société, Médiathèque de la Vallée du Sarthon, Saint-Denis-sur-Sarthon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de la Vallée du Sarthon · Saint-Denis-sur-Sarthon

Informations pratiques

Après-midi jeux de société Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de la Vallée du Sarthon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Que vous soyez joueur débutant, amateur occasionnel ou passionné de stratégie, venez découvrir une sélection variée de jeux dans une ambiance chaleureuse et détendue.

La ludothèque de Courteille sera présente pour vous faire découvrir les règles des différents jeux. Profitez de cette occasion pour rencontrer d’autres joueurs, partager de bons moments et explorer de nouveaux univers ludiques.

Adultes

Médiathèque de la Vallée du Sarthon Moulin Pont, 61420 St-Denis-sur-Sarthon Saint-Denis-sur-Sarthon 61420 Orne Normandie 02 33 27 03 07 https://mediatheques.cu-alencon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cu-alencon.fr/ »}]

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