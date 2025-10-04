Après-midi : Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Après-midi : Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 4 octobre 2025.

Après-midi : Jeux de société Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Après-midi dédiée aux jeux de société pour petits et grand.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553456545 http://www.perigueux-bibliothèque.fr Péribus : lignes C, E1, E7 et K2, arrêt Médiathèque Parkings : Montaigne, Tourny

Biblis en folie 2025

@Médiathèque Pierre Fanlac