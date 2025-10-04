Après-midi : Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Gratuit
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Après-midi dédiée aux jeux de société pour petits et grand.
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553456545 http://www.perigueux-bibliothèque.fr Péribus : lignes C, E1, E7 et K2, arrêt Médiathèque Parkings : Montaigne, Tourny
Biblis en folie 2025
