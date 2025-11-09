Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan
Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan dimanche 9 novembre 2025.
Après midi Jeux de société
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Venez partager un moment de bonne humeur autour des cartes et jeux de société !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
English : Après midi Jeux de société
German : Après midi Jeux de société
Italiano :
Espanol : Après midi Jeux de société
L’événement Après midi Jeux de société Mimizan a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Mimizan