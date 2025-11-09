Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan

Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan dimanche 9 novembre 2025.

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Venez partager un moment de bonne humeur autour des cartes et jeux de société !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros   .

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56  lesdechetsutiles@protonmail.com

