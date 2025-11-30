Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan

Après midi Jeux de société

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Venez partager un moment de bonne humeur autour des cartes et jeux de société !

Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com

