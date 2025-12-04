Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Venez partager un moment de bonne humeur autour des cartes et jeux de société !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
