Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan
Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan dimanche 15 février 2026.
Après midi Jeux de société
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Venez partager un moment de bonne humeur autour des cartes et jeux de société !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 87 41 75 contact@lescaleduborn.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après midi Jeux de société
L’événement Après midi Jeux de société Mimizan a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Mimizan