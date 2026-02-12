Après midi Jeux de société L’Escale du Born Mimizan

dimanche 15 février 2026.

L'Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes

2026-02-15
2026-02-15

Venez partager un moment de bonne humeur autour des cartes et jeux de société !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros   .

L'Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 87 41 75  contact@lescaleduborn.org

