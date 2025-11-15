Après-midi jeux de société Atelier acoustique Neuffons

Après-midi jeux de société

2025-12-14

2025-12-14

2025-12-14 2026-01-25

Dans la salle des fêtes de Neuffons, participez à un après-midi jeux de société. Pourquoi ? Pour s’amuser, partager, rencontrer, rire, se détendre. Pour qui ? Tout le monde, de 5 à 102 ans. La formule ramenez vos jeux de société, laissez vous porter par ceux des autres ou découvrez des jeux que les bénévoles ont mis de coté pour vous. Et bien sûr, on n’oublie pas les jeux traditionnels belote, tarot, Yam… Les enfants doivent être accompagnés d’adultes et sont sous leur surveillance. Buvette sur place, chacun peut amener des petits gâteaux à partager. .

Atelier acoustique 7 Les Moureaux Neuffons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 64 78 atelier.acoustique@etik.com

