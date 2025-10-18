Après-midi jeux de société Nogent-sur-Vernisson
Après-midi jeux de société Nogent-sur-Vernisson samedi 18 octobre 2025.
Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret
Gratuit
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Après-midi jeux de société à la médiathèque. Venez jouer entre amis ou en famille (enfants et adultes). Gratuit. Ouvert à tous. De 14h30 à 17h00. Réservation conseillée. 0 .
Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr
English :
Afternoon of board games
German :
Nachmittags Gesellschaftsspiele
Italiano :
Pomeriggio di giochi da tavolo
Espanol :
Tarde de juegos de mesa
L’événement Après-midi jeux de société Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GATINAIS SUD