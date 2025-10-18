Après-midi jeux de société Nogent-sur-Vernisson

Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Après-midi jeux de société à la médiathèque. Venez jouer entre amis ou en famille (enfants et adultes). Gratuit. Ouvert à tous. De 14h30 à 17h00. Réservation conseillée. 0 .

Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr

English :

Afternoon of board games

German :

Nachmittags Gesellschaftsspiele

Italiano :

Pomeriggio di giochi da tavolo

Espanol :

Tarde de juegos de mesa

L’événement Après-midi jeux de société Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GATINAIS SUD