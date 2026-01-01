Après-midi jeux de société Médiathèque Orgelet
Après-midi jeux de société le 31 janvier de 14h à 16h30 à la médiathèque d’Orgelet.
Pour tous de 7 à 77 ans. Apportez votre jeux préféré ! .
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05 media-orgelet@terredemaude.fr
