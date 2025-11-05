Après-midi jeux de société

5 Avenue des myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Prêts à relever le défi ? Venez lancer les dés, tirer les cartes et partager un moment convivial autour de vos jeux préférés ! A partir de 4 ans.

La Bibliothèque d’Ottrott vous donne rendez-vous pour un après-midi Jeux de Société !

Petits et grands, venez jouer, rire et partager un moment de convivialité autour d’une sélection de jeux d’adresse, de réflexion, de coopération ou de rapidité.

En famille ou entre amis, découvrez de nouveaux jeux ou redécouvrez les grands classiques. L’équipe sera là pour vous guider et animer les parties.

Ouvert à tous dès 4 ans (les plus petits devront être accompagnés d’un adulte).

Entrée libre, bonne humeur garantie ! .

5 Avenue des myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 40 bibliotheque@ottrott.fr

English :

Ready to take up the challenge? Come and roll the dice, draw the cards and share a convivial moment around your favorite games! Ages 4 and up.

German :

Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen? Würfeln Sie mit, ziehen Sie die Karten und teilen Sie einen geselligen Moment rund um Ihre Lieblingsspiele! Ab 4 Jahren.

Italiano :

Siete pronti a raccogliere la sfida? Venite a tirare i dadi, a pescare le carte e a condividere un momento di amicizia giocando ai vostri giochi preferiti! A partire dai 4 anni.

Espanol :

¿Listo para aceptar el reto? Ven a tirar los dados, a robar las cartas y a compartir un rato amistoso jugando a tus juegos favoritos A partir de 4 años.

L’événement Après-midi jeux de société Ottrott a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile