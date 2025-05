Après-midi jeux de société – Percy-en-Normandie, 17 mai 2025 14:00, Percy-en-Normandie.

Manche

Après-midi jeux de société 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Après-midi jeux de société à Cancan Café pour petits et grands !

N’hésitez pas à ramener des jeux que vous souhaitez faire découvrir à d’autres !

3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

English : Après-midi jeux de société

Board games afternoon at Cancan Café for young and old!

Feel free to bring along any games you’d like to share with others!

German :

Brettspielnachmittag im Cancan Café für Groß und Klein!

Bringen Sie ruhig Spiele mit, die Sie anderen zeigen möchten!

Italiano :

Un pomeriggio di giochi da tavolo al Cancan Café per grandi e piccini!

Portate pure i giochi che volete condividere con gli altri!

Espanol :

Una tarde de juegos de mesa en Cancan Café para grandes y pequeños

No dudes en traer los juegos que quieras compartir con los demás

