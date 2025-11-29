Après-midi Jeux de société Plou’escale Plouescat

Après-midi Jeux de société

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Venez jouer et tester des jeux de société, de tous styles, pour tout âge, dans une ambiance joyeuse et détendue !

Ouvert à tous

Atelier gratuit proposé par Gwenola, animatrice Oika Oika

Sur inscription .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 74 12 63 37

