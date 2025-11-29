Après-midi Jeux de société Plou’escale Plouescat
Après-midi Jeux de société Plou’escale Plouescat samedi 29 novembre 2025.
Après-midi Jeux de société
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez jouer et tester des jeux de société, de tous styles, pour tout âge, dans une ambiance joyeuse et détendue !
Ouvert à tous
Atelier gratuit proposé par Gwenola, animatrice Oika Oika
Sur inscription .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 74 12 63 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi Jeux de société Plouescat a été mis à jour le 2025-11-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX